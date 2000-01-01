27.04 10:28 MIGnews.com

На границе с Пакистаном убиты 10 иранских пограничников

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10 иранских пограничников были убиты боевиками-суннитами в ходе международного рейда на границе с Пакистаном в среду, 26 апреля, как сообщает информационное агентство Tasnim.В заявлении говорится, что вооруженная группировка под названием "Jaish al Adl" взяла на себя ответственность за гибель иранских пограничников.Провинция Систан-Балушанстан на юго-востоке Ирана уже давно страдает от беспорядков как от банд контрабандистов наркотиков, так и от сепаратистских боевиков.Детали происшествия уточняются.