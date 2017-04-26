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После недели драк и мятежей: примирение в Кфар Манда

הסכם "סולחה" נחתם הערב בכפר מנדא, לאחר אירועי האלימות שכללו ידוי אבנים וירי זיקוקים @samiaah10 pic.twitter.com/arf6ogYZyB — חדשות 10 (@news10) April 26, 2017

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Массовые драки и мятежи в деревне Кфар Манда на севере Израиля завершились традиционной церемонией “сульха” - примирением между враждующими арабскими кланами.В ходе драк и массовых нарушений общественного порядка центральная площадь деревни была разрушена, 20 человек были задержаны израильской полицией.Причиной беспорядков была вражда между семейством Зидан и семейством Абд аль-Халим по поводу избрания главы местного совета.Сульха была организована “национальным комитетом сульхи” и состоялась в зале рядом с мечетью на центральной площади деревни.Согласно соглашению, стороны берут на себя обязательства того, что насилие более не повторится, а все разногласия будут разрешены в рамках созданного совместного комитета из членов двух семей.