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Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска 27.04 06:35   MIGnews.com

Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска

Средства массовой информации в Сирии сообщают о мощном взрыве в международном аэропорту Дамаска.

Сирийцы утверждают, что взрыв стал следствием атаки ВВС Израиля.

Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о "серии мощных взрывов в международном аэропорту Дамаска".

В результате взрывов загорелись несколько хранилищ с горючим, на территории аэропорта бушует сильный пожар.

По первоначальной информации, удар был нанесен по крупному складу боеприпасов армии Асада рядом с аэропортом.

В дополнение к этому сообщается об ударах по военному аэропорту аль-Мезза в Дамаске. Сирийские официальные лица пока не подтвердили сообщений об атаках.
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