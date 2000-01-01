27.04 06:35 MIGnews.com

Израиль атаковал международный аэропорт Дамаска

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Средства массовой информации в Сирии сообщают о мощном взрыве в международном аэропорту Дамаска.Сирийцы утверждают, что взрыв стал следствием атаки ВВС Израиля.Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о "серии мощных взрывов в международном аэропорту Дамаска".В результате взрывов загорелись несколько хранилищ с горючим, на территории аэропорта бушует сильный пожар.По первоначальной информации, удар был нанесен по крупному складу боеприпасов армии Асада рядом с аэропортом.В дополнение к этому сообщается об ударах по военному аэропорту аль-Мезза в Дамаске. Сирийские официальные лица пока не подтвердили сообщений об атаках.