27.04 20:59 MIGnews.com

ЦАХАЛ сбил беспилотник, залетевший из Сирии

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ЦАХАЛ сбил летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Израиля над Голанами.Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что антибаллистическая ракета "Patriot" была выпущена "по цели над Голанскими высотами". Сообщается, что жители Голан слышали сильный взрыв.Агентство Wallanews со ссылкой на источник в системе безопасности сообщает, что нарушителем границы стал беспилотный аппарат.Инцидент произошел после того как Израиль нанес удар по складам ВВС Сирии недалеко от международного аэропорта в Дамаске.