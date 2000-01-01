27.04 21:05 MIGnews.com

В Париже ограблена квартира премьер-министра

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Парижская квартира главы правительства Франции Бернара Казнева была ограблена злоумышленниками в начале этой недели, сообщает France-Presse.Об инциденте стало известно только 27 апреля.Источник, приближенный к премьер-министру уточняет, что Казнев несколько месяцев назад сам снял пост полицейского патруля у своей квартиры, настояв, что все полицейские должны быть максимально задействованы в операциях по предотвращению терактов.В связи с этим, в доме французского премьер-министра не хранились служебные документы, пояснил собеседник агентства. Однако не уточняется, что грабители похитили из квартиры.По данным источника, вероятнее всего злоумышленники не были в курсе, что квартира принадлежит премьер-министру Франции.После того, как информация о грабеже появилась в СМИ, в доме Казнева были установлены временные устройства слежения.