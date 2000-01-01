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www.gouvernement.fr 27.04 21:05   MIGnews.com

В Париже ограблена квартира премьер-министра

Парижская квартира главы правительства Франции Бернара Казнева была ограблена злоумышленниками в начале этой недели, сообщает France-Presse.
Об инциденте стало известно только 27 апреля.

Источник, приближенный к премьер-министру уточняет, что Казнев несколько месяцев назад сам снял пост полицейского патруля у своей квартиры, настояв, что все полицейские должны быть максимально задействованы в операциях по предотвращению терактов.

В связи с этим, в доме французского премьер-министра не хранились служебные документы, пояснил собеседник агентства. Однако не уточняется, что грабители похитили из квартиры.

По данным источника, вероятнее всего злоумышленники не были в курсе, что квартира принадлежит премьер-министру Франции.

После того, как информация о грабеже появилась в СМИ, в доме Казнева были установлены временные устройства слежения.
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