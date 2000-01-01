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В Берлине неизвестный напал на полицейских | Фото: Thinkstock27.04 20:49   MIGnews.com

В Берлине неизвестный напал на полицейских

В берлинском районе Кройцберг мужчина напал на полицейских возле местной больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а представителя местной полиции.

"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", – сказала представитель полиции.

Нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены. При этом в полиции исключили версию теракта.
Как позднее стало известно, мужчина угрожал полицейским на парковке оружием.

"Несмотря на многократные требования, мужчина продолжил нападать, поэтому один сотрудник выстрелил ему в бедро", — отметили в полиции.

Оцепление с больницы снято.
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