27.04 20:49 MIGnews.com

В Берлине неизвестный напал на полицейских

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В берлинском районе Кройцберг мужчина напал на полицейских возле местной больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а представителя местной полиции."Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", – сказала представитель полиции.Нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены. При этом в полиции исключили версию теракта.Как позднее стало известно, мужчина угрожал полицейским на парковке оружием."Несмотря на многократные требования, мужчина продолжил нападать, поэтому один сотрудник выстрелил ему в бедро", — отметили в полиции.Оцепление с больницы снято.