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Китай и Евросоюз собираются построить базу на Луне | Фото: Thinkstock28.04 04:16   MIGnews.com

Китай и Евросоюз собираются построить базу на Луне

Если переговоры закончатся успешно, стороны приступят к внедрению открытой для всех желающих амбициозной программы.

Европейское космическое агентство и Китайская национальная космическая администрация провели переговоры в отношении строительства лунной базы.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя ЕКА Пала Хвистендаля.

"Мы признаем, что для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество. У китайцев уже есть очень амбициозная лунная программа", - заявил представитель ЕКА.
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