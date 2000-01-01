28.04 04:16 MIGnews.com

Китай и Евросоюз собираются построить базу на Луне

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Если переговоры закончатся успешно, стороны приступят к внедрению открытой для всех желающих амбициозной программы.Европейское космическое агентство и Китайская национальная космическая администрация провели переговоры в отношении строительства лунной базы.Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя ЕКА Пала Хвистендаля."Мы признаем, что для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество. У китайцев уже есть очень амбициозная лунная программа", - заявил представитель ЕКА.