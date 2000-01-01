27.04 19:13 MIGnews.com

Дамаск:самолеты из Ирана приземлились за пару часов до атаки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Четыре грузовых самолета из Ирана приземлились в аэропорту Дамаска всего за несколько часов до того, как Сирия обвинила Израиль в нападении на склады ВВС Сирии.В четверг утром, 27 апреля, средства массовой информации в Сирии сообщили о мощных взрывах недалеко от международного аэропорта Дамаска. Сирийцы обвинили Израиль в совершении атаки.За несколько часов до атаки, которая произошла в 3.25 утра, три иранских грузовых самолета и один сирийский высадились в Дамаске. По данным сайта Flightradar24.com для отслеживания радаров.Рейсы были как военными, так и коммерческими. Все они вылетели из Тегерана в Дамаск.