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27.04 19:13   MIGnews.com

Дамаск:самолеты из Ирана приземлились за пару часов до атаки

Четыре грузовых самолета из Ирана приземлились в аэропорту Дамаска всего за несколько часов до того, как Сирия обвинила Израиль в нападении на склады ВВС Сирии.

В четверг утром, 27 апреля, средства массовой информации в Сирии сообщили о мощных взрывах недалеко от международного аэропорта Дамаска. Сирийцы обвинили Израиль в совершении атаки.

За несколько часов до атаки, которая произошла в 3.25 утра, три иранских грузовых самолета и один сирийский высадились в Дамаске. По данным сайта Flightradar24.com для отслеживания радаров.

Рейсы были как военными, так и коммерческими. Все они вылетели из Тегерана в Дамаск.
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