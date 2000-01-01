27.04 18:16 MIGnews.com

Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина

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В центре британской столицы, неподалеку от здания парламента и правительственного квартала Уйатхолл правоохранительные органы задержали мужчину вооруженного ножами.Задержанного подозревают в планировании осуществить теракт, как сообщили в Скотленд-ярд.По словам свидетеля инцидента, на земле лежало два ножа. Один из них был большим кухонным ножом, предназначенный для резки хлеба.Правоохранительные органы сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.На месте происшествия работают криминалисты.