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Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина | Фото: Thinkstock27.04 18:16   MIGnews.com

Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина

В центре британской столицы, неподалеку от здания парламента и правительственного квартала Уйатхолл правоохранительные органы задержали мужчину вооруженного ножами.

Задержанного подозревают в планировании осуществить теракт, как сообщили в Скотленд-ярд.

По словам свидетеля инцидента, на земле лежало два ножа. Один из них был большим кухонным ножом, предназначенный для резки хлеба.

Правоохранительные органы сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работают криминалисты.
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