27.04 18:16 MIGnews.com
Лондон: возле парламента задержан вооруженный ножами мужчина
В центре британской столицы, неподалеку от здания парламента и правительственного квартала Уйатхолл правоохранительные органы задержали мужчину вооруженного ножами.
Задержанного подозревают в планировании осуществить теракт, как сообщили в Скотленд-ярд.
По словам свидетеля инцидента, на земле лежало два ножа. Один из них был большим кухонным ножом, предназначенный для резки хлеба.
Правоохранительные органы сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия работают криминалисты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии