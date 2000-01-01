Париж: сотни школьников протестуют против Макрона и Ле Пен
Ограничение и блокирование доступа в школы и лицеи Парижа, акции протеста у стен учебных заведений — молодежь в четверг выступает одновременно против обоих кандидатов на пост главы государства, вышедших во второй тур президентских выборов во Франции – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
Несколько сотен школьников и лицеистов собрались на площади Республики в центре французской столицы, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии.
Кроме того, группы молодых людей протестовали прямо перед зданиями учебных заведений, в результате чего вход в ряд столичных лицеев был полностью или частично блокирован.
Полиция, сопровождающая шествие учеников и лицеистов, применила специальные средства для усмирения толпы.
В ответ на полетевшие в полицейских бутылки и мусор они распылили в сторону демонстрантов слезоточивый газ