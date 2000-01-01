Офицер бундесвера планировал теракт

Старший лейтенант бундесвера был задержан в Баварии по подозрению в подготовке теракте. При этом военнослужащий выдавал себя за сирийского беженца.
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, в январе 28-летний немецкий военнослужащий спрятал пистолет калибра 7,65 мм в туалете аэропорта Вены.
Оружие нашли сотрудники австрийской полиции. Они установили за уборной аэропорта наблюдение и дождались, пока подозреваемый вернется за пистолетом.
Солдат вернулся в феврале. В итоге он был задержан австрийской полицией. После того как правоохранительные органы установили его личность, они передали информацию немецким коллегам.
Самого подозреваемого отпустили.
В Германии полиция выяснила, что 28-летний солдат в 2015 году попытался выдать себя за беженца из Сирии. Как стало известно, два года назад молодой человек подал прошение о предоставлении ему убежища в миграционные центры Баварии.
По данным немецкой полиции, военнослужащий скрыл тот факт, что у него есть немецкое гражданство. В итоге его запрос был принят.
Как сообщает Би Би Си, что он быстро получил жилье и денежное пособие как беженец.
По предварительным данным, ранее военнослужащий попадал в поле зрения полиции из-за своих националистических взглядов.
В связи с этим прокуратура не исключает, что он мог действовать "из ксенофобских побуждений".
Характер возможной атаки не уточняется.
Однако по словам прокурора, расследование установило, что обвиняемый планировал серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности.