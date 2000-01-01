27.04 16:13 MIGnews.com

Офицер бундесвера планировал теракт

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Старший лейтенант бундесвера был задержан в Баварии по подозрению в подготовке теракте. При этом военнослужащий выдавал себя за сирийского беженца.По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, в январе 28-летний немецкий военнослужащий спрятал пистолет калибра 7,65 мм в туалете аэропорта Вены.Оружие нашли сотрудники австрийской полиции. Они установили за уборной аэропорта наблюдение и дождались, пока подозреваемый вернется за пистолетом.Солдат вернулся в феврале. В итоге он был задержан австрийской полицией. После того как правоохранительные органы установили его личность, они передали информацию немецким коллегам.Самого подозреваемого отпустили.В Германии полиция выяснила, что 28-летний солдат в 2015 году попытался выдать себя за беженца из Сирии. Как стало известно, два года назад молодой человек подал прошение о предоставлении ему убежища в миграционные центры Баварии.По данным немецкой полиции, военнослужащий скрыл тот факт, что у него есть немецкое гражданство. В итоге его запрос был принят.Как сообщает Би Би Си, что он быстро получил жилье и денежное пособие как беженец.По предварительным данным, ранее военнослужащий попадал в поле зрения полиции из-за своих националистических взглядов.В связи с этим прокуратура не исключает, что он мог действовать "из ксенофобских побуждений".Характер возможной атаки не уточняется.Однако по словам прокурора, расследование установило, что обвиняемый планировал серьезное преступление, угрожающее национальной безопасности.