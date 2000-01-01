27.04 15:55 MIGnews.com

Корабль ЧФ "Лиман" затонул в Черном море

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Судно Черноморского флота (ЧФ) РФ "Лиман" получило пробоину от столкновения с другим судном из-за тумана и затонуло близ побережья Турции, все члены экипажа живы, сообщили в министерстве обороны России."Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло",– сообщили в военном ведомстве РФ.В ведомстве сообщили, что все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль.В Минобороны отметили, что сообщения, ранее распространенные СМИ, о пропавших без вести членах экипажа не соответствуют действительности.Как добавили в веомстве, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.Известно, что "Лиман" ранее в четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что российский корабль получил пробоину в результате столкновения с судном под флагом Того, которое перевозило скот. Причиной столкновения называют густой туман в данном районе.По данным СМИ, премьер Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы обсудить произошедшее.