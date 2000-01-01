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Во Франции прогремел взрыв и вспыхнул пожар в Макдоналдсе | Фото: Thinkstock27.04 14:57   MIGnews.com

Во Франции прогремел взрыв и вспыхнул пожар в Макдоналдсе

В городе Гренобле во Франции горит "Макдоналдс". Там, предположительно, взорвалась петарда. Из здания ресторана эвакуировали около 30 человек в связи с сильным пожаром.

Пожар, по информации СМИ, был вызван действиями криминального характера. Сначала, По некоторым данным, прогремел взрыв. Его причиной могла стать разорвавшаяся петарда, передает Интерфакс.

В результате инцидента, как сообщают местные власти, пострадавших нет.
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