27.04 14:57 MIGnews.com

Во Франции прогремел взрыв и вспыхнул пожар в Макдоналдсе

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В городе Гренобле во Франции горит "Макдоналдс". Там, предположительно, взорвалась петарда. Из здания ресторана эвакуировали около 30 человек в связи с сильным пожаром.Пожар, по информации СМИ, был вызван действиями криминального характера. Сначала, По некоторым данным, прогремел взрыв. Его причиной могла стать разорвавшаяся петарда, передает Интерфакс.В результате инцидента, как сообщают местные власти, пострадавших нет.