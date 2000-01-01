27.04 14:21 MIGnews.com

ИГ и "Аль-Каида" хотят объединиться

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Запрещенные в России террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" пытаются договориться, устранить имеющиеся противоречия и заключить союз. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков, передает Интерфакс. В случае если объединение произойдет, террористическая угроза в мире возрастет, подчеркнул он.Семериков также сообщил, что "недобитые в Сирии и Ираке" боевики устремляются на территорию Афганистана, и есть угроза, что страна может стать" плацдармом для экспансии на территорию государств - членов ОДКБ".При этом ситуация в Афганистане ухудшается, и происходящие между террористическими группировками стычки и наркотрафик – лишь часть угроз, исходящих с территории этой страны, подчеркнул Семериков.ОДКБ объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.