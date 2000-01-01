27.04 13:58 MIGnews.com

Ирак: Боевикам ISIS отрезали пути бегства к границе с Сирией

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Иракские военизированные подразделения захватили северную провинцию Хатра в четверг, 27 апреля, отрезав несколько маршрутов через пустыню, используемых боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, для перемещения между Ираком и Сирией.Операции в Хатре была проведена Народной мобилизацией - коалицией, состоящей в основном из обученных иранцами ополчений волонтеров-шиитов, сформированных в 2014 году после того, как "Исламское Государство" захватило треть Ирака.Ополченцы в среду, 26 апреля, вытеснили боевиков ISIS из древних развалин Хатры, которые пострадали от огромного разрушения в течение трехлетнего правления боевиков, сказал военный представитель.Хатра, город, который процветал в первом веке нашей эры, расположен в 125 км к югу от Мосула, где боевики отбиваются от поддерживаемого Соединенными Штатами наступления с октября.