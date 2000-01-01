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YouTube 27.04 12:03   MIGnews.com

Во Франции исламист открыл стрельбу по полицейским

На французском острове Реюньон подозреваемый в экстремизме мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Ранения получили двое полицейских, которые пытались его задержать.

"В ответ на стрельбу полицейские открыли огонь и нейтрализовали мужчину", — говорится в сообщении местных властей, передает РИА Новости.

Как стало известно позднее, ранения, полученные стражами порядка, не представляют опасности для их жизни. Предполагаемый экстремист получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Экстремистом оказался 20-летний мужчина, который "недавно принял ислам". Расследованием инцидента занялась антитеррористическая прокуратура Парижа, сообщает ТАСС.
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