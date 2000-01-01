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27.04 11:42   MIGnews.com

Учитель танцев подозревается в изнасилованиях учениц

31-летний учитель танцев из Кармиэля арестован по подозрению в сексуальных атаках против учениц его студии.

Учитель арестован после того, как на прошлой неделе на него было подано несколько заявлений. Суд в Акко должен принять решение о мере пресечения для учителя.

Речь идет о втором за последние месяцы подобном инциденте в Кармиэле. Два месяца назад по аналогичным обвинениям был арестован 45-летний учитель музыки Галь Сахар. Вчера ему были предъявлены четыре обвинения в незаконных сексуальных отношениях с учениками. Обвинения относятся к периоду восьмилетней давности.
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