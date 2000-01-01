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Удар по Дамаску был осуществлен с израильской территории 27.04 11:13   MIGnews.com

Удар по Дамаску был осуществлен с израильской территории

Телевизионная сеть Al-Mayadeen в Ливане, близкая к “Хизбалле”. сообщает, что удар по международному аэропорту Дамаска был осуществлен с израильской территории.

По данным канала, израильские самолеты, находившиеся в израильском воздушном пространстве над Голанскими высотами, выпустили ракеты по целям в Дамаске.

В результате удара было уничтожено большое количество вооружений.

В момент атаки в аэропорту Дамаска находились три транспортных самолета, только что прибывших из Ирана.
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