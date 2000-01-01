27.03 09:39 MIGnews.com

Хакер, укравший $1 млрд арестован в Испании

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В Испании полиция арестовала лидера банды хакеров Cobalt, которые в общей сложности украли 1 млрд долларов у почти сотни финансовых организаций по всему миру.Банда хакеров атаковала компьютерные сети банков вирусами. Свою деятельность они начали в 2013 году, заявили в Европоле.От действий хакеров пострадали более сотни банков в 40 странах мира.Арест подозреваемого был произведен в рамках совместной операции правоохранителей стран Европы, включая ФБР и Европол.Хакера, чье имя не разглашается, арестовали в испанском городе Аликанте 6 марта. По словам представителя Европола, ведомство не может назвать национальность подозреваемого. Однако он отметил, что он из "русскоязычного мира".Отмечается, что преступники использовали три отдельных поколения вредоносных программ, каждая из которых сложнее предыдущей – Anunak, Carbanak и Cobalt.С их помощью хакеры получали удаленный доступ к банковским сетям. У подозреваемых был контроль над банкоматами. Они поручали системам межбанковских денежных переводов переводить деньги на счета преступников; а также меняли базы данных для увеличения остатков на счетах.