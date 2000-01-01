Хакер, укравший $1 млрд арестован в Испании

В Испании полиция арестовала лидера банды хакеров Cobalt, которые в общей сложности украли 1 млрд долларов у почти сотни финансовых организаций по всему миру.
Банда хакеров атаковала компьютерные сети банков вирусами. Свою деятельность они начали в 2013 году, заявили в Европоле.
От действий хакеров пострадали более сотни банков в 40 странах мира.
Арест подозреваемого был произведен в рамках совместной операции правоохранителей стран Европы, включая ФБР и Европол.
Хакера, чье имя не разглашается, арестовали в испанском городе Аликанте 6 марта. По словам представителя Европола, ведомство не может назвать национальность подозреваемого. Однако он отметил, что он из "русскоязычного мира".
Отмечается, что преступники использовали три отдельных поколения вредоносных программ, каждая из которых сложнее предыдущей – Anunak, Carbanak и Cobalt.
С их помощью хакеры получали удаленный доступ к банковским сетям. У подозреваемых был контроль над банкоматами. Они поручали системам межбанковских денежных переводов переводить деньги на счета преступников; а также меняли базы данных для увеличения остатков на счетах.