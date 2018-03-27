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Президент назвал причины трагедии в Кемерово 27.03 15:28   MIGnews.com

Президент назвал причины трагедии в Кемерово

Российский лидер в ходе совещания в Кемерово, которое было посвящено ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" заявил, что одной из причин случившегося являются преступные халатность и разгильдяйство.

Владимир Путин отметил, что в стране нет боевых действий, не произошел неожиданный выброс метана на шахте. Если говорить о демографии, страна теряет много людей по банальным причинам – халатность, разгильдяйство.

Люди, а главное дети в воскресение пришли в ТЦ отдыхать…

Главе Следкома РФ Александру Бастрыкину было поручено "дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - отметил Владимир Путин, пишет Лента.

Бастрыкин заверил, что его ведомство изъяло в рамках расследования документы, которые сейчас изучаются.

Председатель СК отметил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в ТЦ, возможно, с нарушениями.
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