Президент назвал причины трагедии в Кемерово

Российский лидер в ходе совещания в Кемерово, которое было посвящено ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" заявил, что одной из причин случившегося являются преступные халатность и разгильдяйство.
Владимир Путин отметил, что в стране нет боевых действий, не произошел неожиданный выброс метана на шахте. Если говорить о демографии, страна теряет много людей по банальным причинам – халатность, разгильдяйство.
Люди, а главное дети в воскресение пришли в ТЦ отдыхать…
Главе Следкома РФ Александру Бастрыкину было поручено "дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", - отметил Владимир Путин, пишет Лента.
Бастрыкин заверил, что его ведомство изъяло в рамках расследования документы, которые сейчас изучаются.
Председатель СК отметил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в ТЦ, возможно, с нарушениями.