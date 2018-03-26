Грейс Мугабе подозревают в контрабанде

Зимбабвийские правоохранители сообщили, что занимаются расследованием дела о вероятной контрабанде слоновой кости. С махинациями якобы связана супруга экс-лидера Роберта Мугабе Грейс.
Пресс-секретарь полиции Черити Чарамба проинформировал, что расследование открыли непосредственно после предоставления осведомителя информации.
По словам Чарамбы, пока обвинения никому не предъявлялись, и что следователи хотят установить "точную роль" Грейс, политические амбиции которой усилили нацнедовольство, которое и привело к военному захвату и отставке ее 94-летнего мужа в ноябре, пишет Foxnews.
Представитель дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво утверждает, что документы по делу были предоставлены полиции. Более того, по его информации, Грейс Мугабе и старшие сотрудники ее персонала якобы вынудили чиновников подписывать разрешения на экспорт предметов из слоновой кости без необходимой процедуры.