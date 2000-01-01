Фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения всем фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Петренко также сообщила, что следствие продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии.
Пожар в кемеровском ТЦ начался 25 марта. По данным следователей, основная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. При это генеральный директор "Зимней вишни" заявила, что пожар начался в результате умеренного подпала. По официальным данным в результате трагических событий погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок, а также 69 – пострадали.