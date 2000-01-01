Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 27.03 22:05   MIGnews.com

Фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения всем фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Петренко также сообщила, что следствие продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии.

Пожар в кемеровском ТЦ начался 25 марта. По данным следователей, основная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. При это генеральный директор "Зимней вишни" заявила, что пожар начался в результате умеренного подпала. По официальным данным в результате трагических событий погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок, а также 69 – пострадали.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:17
Грузия в Брюсселе представила Годичную нацпрограмму
22:12
Словакия получила новое правительство
21:48
Женщина судится с мужем, проигравшим их сына в карты
20:53
В ООН согласились рассмотреть жалобу Пучдемона на Испанию
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:45
Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:50
ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля
18:39
Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus