28.03 05:45 MIGnews.com

Итальянец 9 лет ходил по судам за попытку украсть баклажан

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Итальянец девять лет ходил по судам, чтобы избежать наказания за попытку украсть баклажан. Об этом сообщает газета la Repubblica.Речь идет о жителе южной провинции Лечче, которого поймали карабинеры с баклажаном в корзине на выходе из чужой частной фермы.Судебный процесс в отношении мужчины начался в 2009 году. Тогда суд приговорил 49-летнего итальянца к его к пяти месяцам заключения и штрафу в 500 евро. Однако позднее мужчина подал апелляцию, и, будучи неимущим, получил помощь государственного адвоката.Повторное судебное разбирательство привело к снижению строка лишения свободы до двух месяцев и уменьшение штрафа до 120 евро. При этом мужчине оказалось этого не достаточного, и в итоге дело об украденном баклажане дошло до высшего Кассационного суда республики, который освободил его ответственности.Отмечается, что судьи вышестоящей инстанции раскритиковали решения нижестоящих судов за слабую позицию обвинения, которое не принимала в расчет финансовое положение мужчины. По словам представителей итальянской фемиды, похититель овоща стоимостью всего несколько евроцентов пошел это, чтобы накормить собственную семью.Как сообщает издание, девяти летнее разбирательство по делу о похищении баклажана, итальянскому государству обошлось от 7 до 8 тысяч евро.