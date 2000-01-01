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Фото: скриншот из видео 28.03 04:22   MIGnews.com

В Стамбуле мужчина провалился в сломанный эскалатор

В стамбульском метро мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора, сообщает турецкое издание Hurriyet.



Случай произошел на станции "Аязага", когда пассажире подземки спускались по остановившемуся трапу. Однако, как видно на видео, в какой-то момент эскалатор начал движение, из-за чего люди начали падать вниз. При этом на небольшом отрезке лестничного полотна отсутствовали ступени. Увидев это, мужчина попытался удержаться на краю, но в итоге сорвался и провалился внутрь механизма.

Отмечается, что пострадавшего удалось спасти только через час. Горе-пассажира доставили в больницу.

Сообщается, что перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимание и шли дальше.
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