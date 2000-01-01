Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
Израильская компания Black Cube отрицает какую-либо связь с британским консалтинговым агентством Cambridge Analytica, которое обвиняют в сборе данных более 50 млн. пользователей Facebook.
Напомним, ранее осведомитель следствия, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил о том, что во время президентских выборов в Нигерии SCL (материнская компания Cambridge Analytica) нанимала израильтян для взлома электронной почты кандидата Мохаммада Бухари в поисках компромата.
Black Cube является частной разведывательной компанией с главным офисом в Тель-Авиве. Представители организации опубликовали официальное заявление, в котором опровергли заявление Уайли.
"Хоть нам и льстит то, что нас связывают с любым происходящим в мире инцидентом, мы заявляем, что показания Криса Уайли являются вопиющей ложью", - говорится заявлении.
В Black Cube обвинили Уайли в подстрекательстве и обещали, что проведут собственное расследование в поисках его мотивации, после чего подадут в суд на любого, кто окажется к этому причастным – на него самого, SCL или Cambridge Analytical. Компания обещала судиться "за каждый фунт, что у них есть".
Как говорится в заявлении, ни Black Cube, ни ее филиалы или дочерние компании никогда не работали с SCL, Cambridge Analytica, нигерийскими или связанными с нигерийскими проектами. Более того, ни один из сотрудников израильской компании не отправился по рабочим поручениям в Нигерию.
"Black Cube всегда действует в рамках закона в каждой юрисдикции, в которой он действует", - гласит заявление компании.