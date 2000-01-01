Следственный комитет опубликовал ролик, снятый внутри ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово после ликвидации пожара.
Как видно на видео, огонь уничтожил практически все, оставив только металлические конструкции торгового центра.
Ранее спасатели сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара.
Возгорание в четырехэтажном здании ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье, 25 марта. В Следственном комитете считают, что возгорание в ТЦ произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Открыто уголовное дело по статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности – в здании торгового центра не работали аварийные выходы, а также противопожарная система безопасности. В рамках уголовного производства задержали 5 человек, в том числе генерального директора "Зимней вишни" и охранника, который отключил противопожарную систему, после того как услышал сигнала пожара.
Ранее гендиректор ТЦ исключила вероятность "случайного возгорания".