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Скриншот с видео YouTube 27.03 19:47   MIGnews.com

СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"

Следственный комитет опубликовал ролик, снятый внутри ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово после ликвидации пожара.



Как видно на видео, огонь уничтожил практически все, оставив только металлические конструкции торгового центра.

Ранее спасатели сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара.

Возгорание в четырехэтажном здании ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье, 25 марта. В Следственном комитете считают, что возгорание в ТЦ произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Открыто уголовное дело по статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности – в здании торгового центра не работали аварийные выходы, а также противопожарная система безопасности. В рамках уголовного производства задержали 5 человек, в том числе генерального директора "Зимней вишни" и охранника, который отключил противопожарную систему, после того как услышал сигнала пожара.

Ранее гендиректор ТЦ исключила вероятность "случайного возгорания".
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