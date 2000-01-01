27.03 19:18 MIGnews.com

Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре

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На судебных показаниях Генеральный директор кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Наджеда Судденок заявила, что причиной возгорания мог быть только умышленный поджог. Ее слова приводит Telegram-канал Huepub."Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столб огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог", - сказала она.Женщина выразила мнение, что к возгоранию могли быть причастны несколько молодых людей "разной национальности", которые часто заходили в торговый центр, чтобы бесплатно поиграть на автоматах и порисовать в туалете. По ее словам, администрации "Зимней вишни" неоднократно приходилось заявлять на них в полицию, "но тех в итоге отпускали".При этом гендиректор не знала своей вины в случившемся, заявив, что она не нарушала никакого закона при выполнении своих обязанностей."Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила", - приводит ее слова телеканал "360".Надежду Судденок задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли по официальным данным 64 человека. Всего по этому делу задержали пять человек, серди которых охранник, отключивший противопожарную систему после сигнала о пожаре и его руководитель.