Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 27.03 18:50   MIGnews.com

ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым отравили Серегя Скрипаля и его дочь, завершится в ближайшие 2-3 недели. Об этом заявил Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю.

"Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами", - сказал он, добавив, что первой результаты получит Великобритания.

При этом представитель ОЗХО на вопрос, получит ли Россия результаты исследования, уклончиво ответил: "Да, посмотрим".

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в британском Солсбери. Правительство Великобритании утверждает, что к отравлению бывшего российского шпиона нервно-паралитическим веществом "Новичок" причастна РФ. Однако Москва это категорически отвергает.

В связи с отравлением Скрипаля Россия подверглась многочисленным осуждениям со стороны западных стран и государств восточной Европы. В частности, власти США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Позднее о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявили 16 стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:45
Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:39
Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
18:13
Китай запретил арабские надписи на товарах
17:50
Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
17:16
Вице-губернатор Кузбасса стал на колени перед кемеровцами
17:10
28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово
16:55
Израильтянку вытолкнули из самолета без трапа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus