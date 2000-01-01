27.03 18:50 MIGnews.com

ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля

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В Организации по запрещению химического оружия заявили, что исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым отравили Серегя Скрипаля и его дочь, завершится в ближайшие 2-3 недели. Об этом заявил Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю."Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами", - сказал он, добавив, что первой результаты получит Великобритания.При этом представитель ОЗХО на вопрос, получит ли Россия результаты исследования, уклончиво ответил: "Да, посмотрим".Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в британском Солсбери. Правительство Великобритании утверждает, что к отравлению бывшего российского шпиона нервно-паралитическим веществом "Новичок" причастна РФ. Однако Москва это категорически отвергает.В связи с отравлением Скрипаля Россия подверглась многочисленным осуждениям со стороны западных стран и государств восточной Европы. В частности, власти США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Позднее о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявили 16 стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран.