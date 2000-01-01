28.03 03:44 MIGnews.com

НАТО на треть сокращает число российских постпредов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 25 стран НАТО объявили о высылке российских дипломатов связи с отравлением Скрипаля, сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции."Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников России на десять человек… численность российских сотрудников составит 20 человек", - сказал он, уточнив, что альянс высылает 7 дипломатов РФ и еще трем отказывает в аккредитации в постпредстве России.При этом, даже не смотря на значительное сокращение штата российских сотрудников дипмиссии, политика НАТО в отношении России останется прежнему основываться на двойном подходе – "оборона и диалог", подчеркнул Столтенберг.