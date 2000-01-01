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Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке 27.03 17:50   MIGnews.com

Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке

Французские политические лидеры и местные активисты призывают людей на антирасистский митинг в знак протеста против убийства 85-летней парижской еврейки Мирей Кнолл. Главным мотивом следствие назвало антисемитизм.

Ранее на правах анонимности судебные источники сообщили об аресте двух подозреваемых в зверском убийстве и ограблении квартиры Кнолл в прошедшую пятницу. Злоумышленники нанесли пожилой парижанке 11 ножевых ранений и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли ее квартиру.

Произошедшее нельзя не сравнить с убийством 65-летней Сары Халими, которую в апреле прошлого года сосед-мусульманин выбросил из окна.

Градоначальница французской столицы Анн Идальго призвала всех парижан присоединиться к "тихому" маршу в память о Кнолл, который пройдет в среду, 28 марта. Обещали присутствовать представители всего политического спектра. Президент Эмманюэль Макрон уже назвал это случившееся "ужасным преступлением" и заявил об "абсолютной решимости бороться с антисемитизмом".

Как сообщалось, будучи на момент Второй мировой войны 9-летней девочкой, Мирей Кнолл удалось избежать трагической участи евреев Парижа. Вместе с ней ее мать бежала в Португалию и вернулась во Францию лишь после окончания войны.

Таким образом, самую кровопролитную войну XX века ей пережить удалось, а вот антисемитизм современной Франции – нет.
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