Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
Французские политические лидеры и местные активисты призывают людей на антирасистский митинг в знак протеста против убийства 85-летней парижской еврейки Мирей Кнолл. Главным мотивом следствие назвало антисемитизм.
Ранее на правах анонимности судебные источники сообщили об аресте двух подозреваемых в зверском убийстве и ограблении квартиры Кнолл в прошедшую пятницу. Злоумышленники нанесли пожилой парижанке 11 ножевых ранений и, чтобы скрыть следы преступления, подожгли ее квартиру.
Градоначальница французской столицы Анн Идальго призвала всех парижан присоединиться к "тихому" маршу в память о Кнолл, который пройдет в среду, 28 марта. Обещали присутствовать представители всего политического спектра. Президент Эмманюэль Макрон уже назвал это случившееся "ужасным преступлением" и заявил об "абсолютной решимости бороться с антисемитизмом".
Как сообщалось, будучи на момент Второй мировой войны 9-летней девочкой, Мирей Кнолл удалось избежать трагической участи евреев Парижа. Вместе с ней ее мать бежала в Португалию и вернулась во Францию лишь после окончания войны.
Таким образом, самую кровопролитную войну XX века ей пережить удалось, а вот антисемитизм современной Франции – нет.