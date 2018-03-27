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Фото одного из митингующих 27.03 17:16   MIGnews.com

Вице-губернатор Кузбасса стал на колени перед кемеровцами

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у жителей региона за трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Корреспондент информагентства утверждает, что с начала Цивилев попытался обратиться к митингующим, собравшимся у администрации города, но заметив, что микрофон не работает, обратился к недовольным гражданам напрямую, встав на колени.

Бывший руководитель также предложил создать рабочую группу из чиновников и и родственников погибших, которая будет контролировать ход расследования, а также проводить подготовку памятника погибшим.

Как утверждают в РИА Новости, сейчас на площади Советов находятся еще несколько сотен человек.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, однако в сети распространяется информация о сотнях погибших при возгорании.
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