27.03 16:55 MIGnews.com

Израильтянку вытолкнули из самолета без трапа

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Израильтянка Дикла Абитбуль находится в тяжелом состоянии после инцидента, произошедшего с ней в венгерском Будапеште в прошлую пятницу – женщина сильно пострадала во время эвакуации из летевшего в Израиль самолета.Утром 23 марта перед вылетом израильского авиаперевозчика Israir из международного аэропорта имени Ференца Листа салон самолета начал наполняться дымом из двигателей. В результате, несмотря на приказы капитана, еще не выехавшее на взлетно-посадочную полосу судно было решено эвакуировать и открыть аварийные выходы.38-летняя израильтянка из Лода стояла первой в очереди у выхода и из-за образовавшейся толкучки ее преждевременно вытолкнули. Аварийный трап еще не успели надуть и женщина упала на асфальт."Она не съехала вниз. У нее попросту не было возможности. Она стояла у выхода вместе с пятью другими пассажирами, которые были первыми в очереди, когда трапы только раскрывались", - говорит "Едиот Ахронот" ее мать, отмечая, что ее дочь приземлилась на голову.В результате падения мать двоих детей была серьезно травмирована – у женщины перелом ребер и обеих рук. В настоящее время она находится в местной больнице в критическом состоянии.Как отмечается, в Будапешт она приехала в пятидневный отпуск и уже возвращалась домой.