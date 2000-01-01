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Пожар в ТЦ: Мэрия Кемерова опубликовала списки жертв 27.03 16:30   MIGnews.com

Пожар в ТЦ: Мэрия Кемерова опубликовала списки жертв

Власти Кемерова опубликовали список пропавших без вести и погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

В списке указаны 38 пропавших человек, среди которых 26 детей. Также на сайте мэрии приводятся 25 фамилий жертв, которых уже опознали родственники.

При этом штаб, который создали сами члены семьи пострадавших, сообщает о 85 пропавших без вести.

По данным администрации города, в результате пожара в торговом центе пострадали 69 человек, однако, сколько из них госпитализированы, пока остается неизвестно. Ранее сообщалось о 67 пострадавших, 12 из которых находятся в больницах.

Пожар в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В Следственном комитете считают, что возгорание в ТЦ произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Открыто уголовное дело по статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности – в здании торгового центра не работали аварийные выходы, а также противопожарная система безопасности.

В связи с трагическими событиями, 28 марта объявлен днем траура.
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