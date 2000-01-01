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28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово 27.03 17:10   MIGnews.com

28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово

Во вторник, 27 марта, российский лидер заверил подписью указ об объявлении в государстве 28 марта Днем национального траура после пожара в ТРЦ в Кемерово, пишет пресс-служба Кремля.

Сегодня траурные акции пройдут в более чем десятке городов России, в том числе в 19:00 в Москве на Пушкинской площади и в Петербурге - на Марсовом поле. Мэр Сергей Собянин позднее предложил организовать "место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара" на Манежной площади.

Пожар в ТРЦ произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. В штабе, который создали родители погибших детей, вывесили списки жертв пожара, в которых указан 41 ребенок.

Днем 27 марта, глава штаба заявил, что к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести во время пожара. "Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст = 10−13 лет", — сказал он журналистам. Эти данные штаб передаст полиции.

На стихийном митинге в Кемерово в тот же день член инициативной группы Расим Яролиев, занимающийся составлением альтернативного списка погибших, заявил, что у него есть данные о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.
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