28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово
Во вторник, 27 марта, российский лидер заверил подписью указ об объявлении в государстве 28 марта Днем национального траура после пожара в ТРЦ в Кемерово, пишет пресс-служба Кремля.
Сегодня траурные акции пройдут в более чем десятке городов России, в том числе в 19:00 в Москве на Пушкинской площади и в Петербурге - на Марсовом поле. Мэр Сергей Собянин позднее предложил организовать "место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара" на Манежной площади.
Днем 27 марта, глава штаба заявил, что к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести во время пожара. "Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст = 10−13 лет", — сказал он журналистам. Эти данные штаб передаст полиции.
На стихийном митинге в Кемерово в тот же день член инициативной группы Расим Яролиев, занимающийся составлением альтернативного списка погибших, заявил, что у него есть данные о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.