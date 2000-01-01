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youtube 27.03 14:22   MIGnews.com

120 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Более 120 тыс. человек покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, организованным при участии российских военных.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России во вторник, 27 марта.

В пресс-релизе говорится:

"С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 120 987 человек".

Также сообщается, что по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайам аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума.

За последние сутки район покинули более 500 мирных жителей, отмечают в Минобороны.
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