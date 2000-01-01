27.03 14:22 MIGnews.com

120 тысяч человек покинули Восточную Гуту

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Более 120 тыс. человек покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, организованным при участии российских военных.Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России во вторник, 27 марта.В пресс-релизе говорится:"С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 120 987 человек".Также сообщается, что по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайам аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума.За последние сутки район покинули более 500 мирных жителей, отмечают в Минобороны.