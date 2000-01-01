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СМИ: копы арестовали женщину, за которой гонялся Европол 28.03 00:17   MIGnews.com

СМИ: копы арестовали женщину, за которой гонялся Европол

Каталонские правоохранители задержали в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру женщину, подозреваемую в отмывании денежных средств и торговле наркотиками.

Местная полиция утверждает, что на арест женщины у них было целых три ордера. Имя преступницы остается в тайне. Но, испанские СМИ пишут, что задержанной является Таня Варела. Она является самой разыскиваемой Европолом женщиной.

Варела - единственная представительница своего пола, имя которой можно найти в списке 70 лиц, наиболее разыскиваемых полицией ЕС, пишет publico.

Женщина находилась в багах с 2011 года, после того как ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Наркотрафик распространялся по всей Европе из Южной Америки.

Варела, которая занимала пост главы офиса по делам женщин в городе Камбадос, имела отношения с Дэвидом Пересом Лейк, пасынком наркодельца Лауреано Обиньи.
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