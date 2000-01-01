Отставка Тулеева не будет обсуждаться на фоне трагедии

Собравшиеся поинтересовались, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева. На что Путин ответил: "Произошла жуткая трагедия. Принять решения подобного рода нужно не на камеры, не для красного словца и не на фоне трагедии. Важно знать, кто, в чем виноват. Только тогда будут решения. Люди погибли, дети и статус вовсе не важен".
Российский лидер пообещал, что никто и никого покрывать не будет, работают следователи, чтобы найти настоящих виновников, пишет Рамблер.
По словам президента, проверят всех: предоставивших разрешение, ответственные за безопасность, кто кнопку вовремя не нажал, лица выдающие регистрацию, кто отвечал за материалы, и в конце концов, кто разрешил из фабрики делать ТРЦ.
Как известно, 27 марта у здания региональной администрации на центральной площади города Кемерово проходит стихийный митинг. Собравшиеся требовали отставки Тулеева, обвиняя губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.