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Отставка Тулеева не будет обсуждаться на фоне трагедии 27.03 13:30   MIGnews.com

Отставка Тулеева не будет обсуждаться на фоне трагедии

Кадровые вопросы в Кемеровской обл. по итогам пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возможно будут приняты после обнаружения виновных, сообщил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

Собравшиеся поинтересовались, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева. На что Путин ответил: "Произошла жуткая трагедия. Принять решения подобного рода нужно не на камеры, не для красного словца и не на фоне трагедии. Важно знать, кто, в чем виноват. Только тогда будут решения. Люди погибли, дети и статус вовсе не важен".

Российский лидер пообещал, что никто и никого покрывать не будет, работают следователи, чтобы найти настоящих виновников, пишет Рамблер.

По словам президента, проверят всех: предоставивших разрешение, ответственные за безопасность, кто кнопку вовремя не нажал, лица выдающие регистрацию, кто отвечал за материалы, и в конце концов, кто разрешил из фабрики делать ТРЦ.

Как известно, 27 марта у здания региональной администрации на центральной площади города Кемерово проходит стихийный митинг. Собравшиеся требовали отставки Тулеева, обвиняя губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Путин прибыл в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
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