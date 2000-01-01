Сторонники Пучдемона блокируют дороги

Сообщается, что фоторепортаж и все подробности ведет StopMordazas в Twitter.
Так, было заблокировано движение в обоих направлениях на автомагистрали, которая проходит через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией. Отмечается, что это наиболее загруженная дорога в окрестностях Барселоны.
Кроме того, были заблокированы другие важные дороги столицы Каталонии, такие как: проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона.
Участники блокады требуют освобождения каталонских политиков, которые поддерживали независимость Каталонии и находятся в тюрьмах по обвинению в организации мятежа.