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Сторонники Пучдемона блокируют дороги 27.03 11:18   MIGnews.com

Сторонники Пучдемона блокируют дороги

Утром во вторник, 27 марта, в Каталонии сотни участников акции протеста против задержания бывшего правительства Карлеса Пучдемона заблокировали ключевые автомагистрали автономии.

Сообщается, что фоторепортаж и все подробности ведет StopMordazas в Twitter.

Так, было заблокировано движение в обоих направлениях на автомагистрали, которая проходит через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией. Отмечается, что это наиболее загруженная дорога в окрестностях Барселоны.

Кроме того, были заблокированы другие важные дороги столицы Каталонии, такие как: проспект Диагональ и Меридиана-де-Барселона.

Участники блокады требуют освобождения каталонских политиков, которые поддерживали независимость Каталонии и находятся в тюрьмах по обвинению в организации мятежа.

Сторонники Пучдемона блокируют дороги
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