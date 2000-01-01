СМИ пишут о гибели 41 ребенка в Кемерово

Во вторник, 27 марта, стало известно о том, что родственники погибших при пожаре в Кемерово сообщили о смерти 41 ребенка. Об этом свидетельствуют соответствующие списки, которые были вывешены в штабе.
В список, который создали родственники, внесены 64 фамилии погибших. По последней информации, в числе пострадавших числятся 67 человек, трое из них — дети.
Инициативная группа сообщила, что осмотрела морг с телами погибших.
"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там, примерно 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал журналистам один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.