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Париж: еврейка знала убившего ее мусульманина с 7 лет 27.03 10:20   MIGnews.com

Париж: еврейка знала убившего ее мусульманина с 7 лет

Жительница Герцлии Ноа Гольфарб - внучка зверски убитой в Париже Мирелль Кнолл заявила в интервью второму каналу израильского ТВ, что бабушка знала убийцу с семилетнего возраста.

Убийца-мусульманин жил в том же доме, что и Кнолл, и часто бывал у нее в гостях.

Гольфарб заявила: “Бабушка просто не верила в зло - и поэтому ее больше нет с нами”.

Гольдфарб говорит: “Двадцать лет назад я покинул Париж, зная, что в нем нет будущего ни для меня, ни для еврейской общины. Но я не могла даже помыслить о том, что я оставляют моих родных такому терроризму и такой жестокости. Мусульманин, ударивший ее ножом 11 раз и поджог квартиру удостоверился в том, чтобы на ничего не осталось на память - ни фотографии, ни письма, ни сувенира. Все что у нас есть - слезы друг друга”.
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