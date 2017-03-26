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SDF взяли штурмом авиабазу Табка 27.03 09:31   MIGnews.com

SDF взяли штурмом авиабазу Табка

Сирийские демократические Силы (SDF) объявили о том, что авиабаза Табка в губернаторстве Ракка взята штурмом.

Талаль Сило, пресс-представитель SDF заявил: “Мы ожидаем установления контроля над аэропортом в ближайшие часы.. Мы контролируем более 50% территории, то, что осталось - открытая местность, оборона на которой невозможна”.

Позднее SDF опубликовала съемки с территории базы, показывающие празднования, связанные с ее освобождением.




На авиабазе - 18 укрепленных бункеров для самолетов и более 3000 метров взлетно-посадочных полос. Степень разрушений на базе в настоящий момент достоверно неизвестна. Предполагается, что как минимум база может быть использована в качестве центра логистики и вертолетной базы.
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