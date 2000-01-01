27.03 09:59 MIGnews.com

Легенда "Зенита" Казаченок скончался на 65-м году жизни

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Легендарный нападающий петербургского "Зенита" Владимир Казаченок скончался в воскресенье, 26 марта, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Ему было 64 года.Казаченок сыграл за "Зенит" 219 матчей, в которых забил 78 мячей. Он помог клубу выиграть бронзу чемпионата СССР 1980 года. Владимира Казаченка три раза включали в список 33 лучших футболистов чемпионата страны. Также он выступал за московский "Динамо". За свою карьеру он забил 104 мяча.Экс-форвард работал тренером в ленинградском "Динамо", детско-юношеской школе "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и "Калеве" (Эстония). С 2014 года он возглавлял учебно-тренировочный центр академии "Зенита".