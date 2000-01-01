27.03 09:16 MIGnews.com

В Японии из-за схода лавины погибли 6 школьников

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На горнолыжном курорте, расположенном в районе японского города Насу, сход снежной лавины стал причиной гибели, по меньшей мере, шести школьников. Еще три человека получили травмы. Также три человека до настоящего времени числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.В связи с трагическим происшествием при правительстве Японии создан экстренный штаб, который будет координировать поисковые работы, передает ТАСС. К участию в спасательной операции планируется привлечь подразделения Сил самообороны страны.Всего в момент схода лавины в курортной зоне находились около 70 человек, включая 50 учащихся старших классов из разных школ, занимавшихся скалолазанием и отрабатывавшими вместе с инструкторами восхождение на гору.