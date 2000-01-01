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фото из соцсети 27.03 09:07   MIGnews.com

Митинг оппозиции в Москве: более 600 задержанных

Накануне в Москве прошел несанкционированный митинг оппозиции по итогу которого были задержаны более 600 человек, организатора – Алексея Навального арестовали до решения суда.

Также в результате митинга полицейский получил ранения. В частности 33-летний полицейский получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. По факту избиения правоохранителя возбуждено дело о посягательстве на его жизнь. Сообщение о смерти полицейского на митинге в Питере, тем временем, не подтвердилось.

Сам Навальный арестован до суда, который состоится 27 марта, передает ТАСС. В понедельник ему могут назначить штраф или арестовать на 15 суток за участие в несанкционированной акции.

Также были задержаны журналисты Guardian и "Эха Москвы" Алек Лун и Александр Плющев, рассказавшие об этом на своих страницах в соцсетях в Twitter, а сотрудник Life от протестующего получил бутылкой в лицо.

Как сообщил первый замгендиректора холдинга News Media, в который входит Life, Анатолий Сулейманов, кто-то из участников акции бросил бутылку в ОМОН, а она попала в голову фотографа. В результате корреспондент был вынужден обратиться к медикам с рассечением брови.

Как, в свою очередь, информирует РИА Новости, у одного из демонстрантов был изъят газовый пистолет.

Всего, по данным МВД, в московской акции участвовали около восьми тысяч человек. Как считают в СПЧ, полиция вела себя "совершенно корректно".

Тем временем, журналист "Эха Москвы" Александр Плющев сообщил в своем Instagram, что его "отпустили без предъявления обвинений".

Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблине. Как стало известно позже, оппозиционер отказался от предложенных вариантов.
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