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27.03 08:04   MIGnews.com

Коалиция опровергла информацию о разрушении дамбы Табка

Коалиция, осуществляющая операцию “Непоколебимая Решимость” против ISIS опубликовала официальную информацию о статусе Дамбы Табка - крупнейшей в Сирии.

Ранее Исламское Государство опубликовало заявление о том, что дамба частично разрушена бомбардировками и обстрелами коалиции и существует угроза коллапса дамбы и масштабной катастрофы, в результате которой под водой окажутся обширные территории в губернаторствах Ракка и Дейр эз-Зур.

В заявлении говорится: “Коалиция соблюдает все меры предосторожности с тем, чтобы обеспечить сохранность дамбы. Мы не считаем, что существует непосредственная опасность для дамбы за исключением того случая, если ISIS решит ее разрушить. SDF контролирует северный водоотвод дамбы, и он будет использован в случае, если возникнет необходимость снизить давление на дамбы”.

Коалиция подчеркнула, что дамбе не причинены структурные разрушения, и что в районе дамбы коалиция не применяет взрывчатых веществ с высокой разрушительной силой.

SDF заявили, что дамба “является национальным достоянием”, и что будет “сделано все для ее сохранения”.
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