28.03 03:20 MIGnews.com
Израильская пара погибла в США в автокатастрофе
Израильская пара, живущая в Соединенных Штатах, погибла в автокатастрофе в субботу вечером во Флориде, оставив восьмилетнюю девочку.
Бенни и Цафрит Биньямин, в возрасте 42 и 41 лет, возвращались из графства Бровард с другом, который находился за рулем.
Пара в результате аварии погибли на месте, а водителя отвезли в больницу в стабильном состоянии. Полиция подозревает, что он вел транспортное средство под воздействием алкоголя.
Министерство иностранных дел работает над получением для отца Цафрита экстренной визы в США, чтобы он мог присутствовать на похоронах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии