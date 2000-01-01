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Израильская пара погибли в США в результате аварии | Фото: Thinkstock28.03 03:20   MIGnews.com

Израильская пара погибла в США в автокатастрофе

Израильская пара, живущая в Соединенных Штатах, погибла в автокатастрофе в субботу вечером во Флориде, оставив восьмилетнюю девочку.
 
Бенни и Цафрит Биньямин, в возрасте 42 и 41 лет, возвращались из графства Бровард с другом, который находился за рулем.

Пара в результате аварии погибли на месте, а водителя отвезли в больницу в стабильном состоянии. Полиция подозревает, что он вел транспортное средство под воздействием алкоголя.
 
Министерство иностранных дел работает над получением для отца Цафрита экстренной визы в США, чтобы он мог присутствовать на похоронах.
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