28.03 04:18 MIGnews.com

Теракт на юге Йемена: 11 погибших

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По меньшей мере, 11 человек погибли в результате теракта, проведенного террористами-смертниками, и нападения с применением оружия подозреваемыми боевиками "Аль-Каиды" в местном отделении правительства на юге Йемена в понедельник, 27 марта, говорится в заявлении пресс-службы правительства Йемена.Это нападение является последним в серии терактов исламистских боевиков, которые использовали двухлетнюю гражданскую войну, чтобы попытаться расширить свой контроль и набрать больше последователей в стране, которая имеет длинную границу с Саудовской Аравией.По сообщению пресс-службы правительства, силы безопасности столкнулись с террористом-смертником, пытавшимся проехать на мини-автобусе, нагруженном взрывчаткой, в правительственный комплекс в аль-Хуте, столице провинции Лахдж.Силы безопасности открыли огонь по автобусу и столкнулись с боевиками в военной форме, которые напали с применением автоматического оружия, говорится в заявлении.6 сотрудников службы безопасности и все нападавшие погибли.