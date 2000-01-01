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Теракт на юге Йемена: 11 погибших | Фото: Thinkstock28.03 04:18   MIGnews.com

Теракт на юге Йемена: 11 погибших

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате теракта, проведенного террористами-смертниками, и нападения с применением оружия подозреваемыми боевиками "Аль-Каиды" в местном отделении правительства на юге Йемена в понедельник, 27 марта, говорится в заявлении пресс-службы правительства Йемена.

Это нападение является последним в серии терактов исламистских боевиков, которые использовали двухлетнюю гражданскую войну, чтобы попытаться расширить свой контроль и набрать больше последователей в стране, которая имеет длинную границу с Саудовской Аравией.

По сообщению пресс-службы правительства, силы безопасности столкнулись с террористом-смертником, пытавшимся проехать на мини-автобусе, нагруженном взрывчаткой, в правительственный комплекс в аль-Хуте, столице провинции Лахдж.

Силы безопасности открыли огонь по автобусу и столкнулись с боевиками в военной форме, которые напали с применением автоматического оружия, говорится в заявлении.

6 сотрудников службы безопасности и все нападавшие погибли.
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