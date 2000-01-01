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Тель-Авив: врачу угрожали смертельной расправой | Фото: Thinkstock28.03 07:17   MIGnews.com

Тель-Авив: врачу угрожали смертельной расправой

В пятницу вечером, 24 марта, члены семьи больной в Медицинском центре Сураски в Тель-Авиве начали бунтовать, как сообщили сотрудники больницы.

Директор больницы профессор Ронни Гамзу приказал сотрудникам позвонить в полицию. По прибытии израильские полицейские арестовали двух членов семьи пациента.

Пациент, о котором идет речь, - пожилая женщина, у которой сложная медицинская проблема. Члены ее семьи действовали как физически, так и устно, против сотрудников больницы в трех разных палатах, где она лечилась.

Во время пребывания пациентки в больнице, она получила специальное лечение от медицинского персонала, несмотря на насильственное поведение ее семьи, которое нарушило покой других пациентов, а также было направлено против персонала.

К рассматриваемому поведению относятся проклятия медсестер и врачей, а также угроза убийства одного из врачей отделения.

"Вы не останетесь в живых", - пообещала врачу одна из родственниц пациентки.

По словам Гамзу, "больница не потерпит подобных инцидентов и жестоко расправляется с любыми видами насилия, которые пациенты или их семьи направляют в адрес больничного персонала. Эти люди считают, что жестокое поведение поможет им достичь поставленных целей и избавит их от разочарования".

Отметим, что в понедельник утром, 27 марта, пациент в возрасте 50 лет напал на медсестру неотложной помощи в медицинском центре Ассаф Харофе.
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