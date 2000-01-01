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Машина протаранила велосипедистов на велогонка в Берлине | Фото: Thinkstock27.03 20:22   MIGnews.com

Автомобиль протаранил велосипедистов на велогонке в Берлине

Один человек борется за жизнь, еще один тяжело ранен после того, как автомобиль протаранил велопробег в столице Германии, Берлине.

Раненые были доставлены в больницу во время велогонки, организованной Radsport Club Charlottenburg (RCC).

Сообщается, что два велосипедиста получили тяжелые ранения, причем один из них находится в опасном для жизни состоянии. Двое других получили легкие ранения.

Гонка проводилась RCC в районе Ваннзее, недалеко от места под названием Nikolsoker Weg.

Местные СМИ сообщают, что на место происшествия были отправлены четыре спасательных машины, два врача скорой помощи и пожарная машина.

Точные события еще не удалось воспроизвести, однако полиция сообщает, что происшествие– "трагический несчастный случай".

RCC был основан в 1883 году, став самым старым велосипедным клубом в Берлине и вторым по величине в Германии.

За последние 30 лет клуб организовал более 100 гонок на дорожных велосипедах.
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