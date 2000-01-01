27.03 17:19 MIGnews.com

Кремль отклонил призыв США и ЕС освободить протестующих

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В понедельник, 27 марта, Кремль отклонил призывы Соединенных Штатов и Европейского союза освободить оппозиционных протестующих, задержанных во время их незаконных демонстраций в воскресенье, 26 марта, и обвинил организаторов в том, что они платят подросткам за участие.Полиция задержала сотни протестующих по всей России в воскресенье, 27 марта, включая лидера оппозиции Алексея Навального, после того, как тысячи людей вышли на улицы, чтобы продемонстрировать против коррупции и потребовать отставки премьер-министра Дмитрия Медведева.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, разговаривая с журналистами на телефонной конференции, назвал протесты "провокацией" и сказал, что власти обеспокоены тем, что активисты оппозиции будут пытаться побудить людей снова нарушать закон в будущем.Песков сказал, что Кремль, однако, прислушается к тому, что люди, которые принимали участие в не санкционированных антиправительственных акциях протеста в некоторых городах России, требовали в воскресенье.